Анчелотти может в третий раз возглавить "Реал"

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти может вновь вернуться в мадридский "Реал".

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Touchline.

По информации источника, итальянский специалист выразил готовность в третий раз возглавить "сливочных". В настоящее время руководство мадридского клуба рассматривает Анчелотти в качестве запасного варианта на пост главного тренера.

Ранее Анчелотти неоднократно заявлял, что единственным клубом, который он готов тренировать, остается "Реал". Итальянец уже работал в мадридском клубе в период с 2013 по 2015 год, а также с 2021 по 2025 год.

За это время под его руководством "Реал" завоевал 15 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов УЕФА и два чемпионских титула в Испании.