Между Милли Меджлисом и Конгрессом США будут расширены связи

Связи между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом США планируется расширить.

Как передает Day.Az, вопрос включен в План работы Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2026 года.

Отмечается, что в ходе весенней сессии запланировано проведение специальных мероприятий, направленных на поддержку расширения контактов между парламентами Азербайджана и США. В комитете подчеркивают, что это решение связано с переходом азербайджано-американских отношений на новый этап после подписания 8 августа 2025 года в Вашингтоне ряда исторических документов.

Кроме того, в План работы Комитета на весеннюю сессию 2026 года включены и другие направления. В частности, предусмотрена поддержка деятельности парламентских делегаций Милли Меджлиса в рамках сотрудничества с Ассамблеей парламентов Азии, ПА ОБСЕ, ПАСЕ с учетом приостановления работы азербайджанской делегации в данной структуре, Межпарламентской ассамблеей СНГ, Парламентской ассамблеей НАТО, ТЮРКПА, Парламентской ассамблеей Организации исламского сотрудничества, ПА ОЧЭС, Межпарламентским союзом, ПА ГУАМ и ПА Евронест.

Также планируется выработка рекомендаций по обеспечению более эффективной деятельности Комитета сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Европейским союзом.

Отдельное внимание будет уделено расширению связей с парламентами государств - членов Организации тюркских государств. В этом контексте подчеркивается значимость принципа "наша семья - тюркский мир".

Помимо этого, предусмотрена подготовка рекомендаций по укреплению сотрудничества Милли Меджлиса Азербайджана с Парламентской сетью Движения неприсоединения и Парламентским союзом Организации исламского сотрудничества.