"Бешикташ" нацелился на 21-летнего полузащитника "Айнтрахта"

"Бешикташ" продолжает подготовку к зимнему трансферному окну и ищет варианты усиления центральной линии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стамбульский клуб проявляет интерес к 21-летнему датскому полузащитнику "Айнтрахта" Оскару Хейлунду. Руководство "Бешикташа" уже начало предварительные контакты с немецким клубом и рассматривает вариант аренды игрока с правом выкупа. Тренерский штаб рассчитывает усилить середину поля за счет футболиста, способного добавить команде динамику и глубину игры.

Отметим, что контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2029 года. После уточнения финансовых условий "Бешикташ" намерен перейти к конкретным шагам по возможному трансферу.

В текущем сезоне Хейлунд провел 15 официальных матчей в составе "Айнтрахта" и отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость датского полузащитника оценивается в 7,5 млн евро (около 14 млн манатов).