В посольстве Азербайджана в Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января

В посольство Азербайджана в Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети Instagram.

"20 Января - в День всенародной скорби мы с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память наших соотечественников, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - говорится в публикации.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.