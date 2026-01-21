Apple уменьшит Dynamic Island, но не уберет Face ID под экран

Согласно новой утечке, Apple не планирует внедрять полноценный подэкранный Face ID в iPhone 18 Pro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Instant Digital, опубликовавший фото предполагаемого модуля селфи-камеры и датчика безопасности.

Фотография камеры и Face ID указывают на более умеренные изменения конструкции системы распознавания лица, чем ожидалось ранее. Ранние утечки допускали полный перенос модуля TrueDepth от сканера лица прямо под дисплей и появление отдельного круглого выреза под фронтальную камеру, как это устроено на Android-смартфонах.

Однако инсайдер Instant Digital уточнил, что предметом утечки был лишь один из элементов системы - инфракрасный сенсор. По его словам, ИК-модуль действительно может сместиться ближе к левому краю экрана, но фронтальная камера при этом сохранит текущее расположение. В результате центральный вырез Dynamic Island уменьшится лишь незначительно, а общий внешний вид устройства останется близким к нынешним моделям линейки Pro.

Эту интерпретацию поддерживает и другой источник, отмечающий, что путаница возникла из-за неточного перевода материалов с азиатских языков. Таким образом, радикального редизайна фронтальной панели в следующем поколении iPhone ожидать не стоит.