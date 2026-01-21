США привлекли рекордные инвестиционные обязательства на $18 трлн

США обеспечили рекордные обязательства по инвестициям на сумму $18 трлн, заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Day.Az.

"После четырех лет, в течение которых администрация Байдена привлекла менее $1 трлн новых инвестиций в нашу страну, мы обеспечили обязательства на рекордные $18 трлн, и мы ожидаем, что когда будут подведены окончательные итоги, сумма достигнет близко к $20 трлн. Никогда в истории ни одна страна не добивалась такого результата, даже близко", - сказал Трамп.

Президент отметил, что экономика США сейчас демонстрирует бурный рост: увеличивается производительность, растут инвестиции и доходы населения, инфляция побеждена, границы, ранее открытые и опасные, теперь практически непроходимы, а страна переживает самый быстрый и драматичный экономический разворот в своей истории.

"При администрации Байдена Америку преследовал кошмар стагфляции - низкий рост и высокая инфляция, что является рецептом бедности, провала и упадка. Но теперь, всего через один год после введения моих экономических мер, мы наблюдаем прямо противоположную картину: практически нулевая инфляция и чрезвычайно высокий экономический рост - такой, какого, я уверен, наша страна никогда прежде не видела, а, возможно, и ни одна страна в мире", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что за последние три месяца базовая инфляция составила всего 1,6%.

"Между тем, рост экономики в четвертом квартале прогнозируется на уровне 5,4%, что значительно выше любых прогнозов, кроме моих и нескольких моих советников", - отметил президент.