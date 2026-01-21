Северное сияние в небе над Магаданом

Над Магаданом произошло самое красивое северное сияние года.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Северное сияние минувшей ночью наблюдали по всей Колыме. Сила явления объясняется произошедшей накануне вспышкой на Солнце, которая достигла максимального класса.

При этом вызванная вспышкой магнитная буря до сих пор продолжается.