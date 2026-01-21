https://news.day.az/world/1810910.html Северное сияние в небе над Магаданом - ВИДЕО Над Магаданом произошло самое красивое северное сияние года. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Северное сияние минувшей ночью наблюдали по всей Колыме. Сила явления объясняется произошедшей накануне вспышкой на Солнце, которая достигла максимального класса.
