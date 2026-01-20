Число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 42.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Mundo.

Поисковые работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.

Как передавала газета El Mundo, расследование железнодорожной катастрофы сфокусировано на состоянии путей на участке Мадрид - Андалусия как возможной причине катастрофы.

Ранее мы сообщали, что в Испании сошел с рельсов высокоскоростной поезд.