Этим лицам выплачено около миллиона манатов из-за ущерба от снега

В последние дни нестабильные погодные условия, наблюдаемые в различных регионах страны - снегопады и морозы - наряду с другими сферами оказывают влияние и на сельское хозяйство. Так, на сегодняшний день Аграрным страховым фондом по случаям заморозков (мороза) произведены страховые выплаты на сумму 915 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство сельского хозяйства.

Отмечается, что в условиях нестабильной погоды Аграрный страховой фонд призывает фермеров страховать свои посевные площади, особенно фруктовые сады, от заморозков и снегопадов. В то же время Фонд рекомендует фермерам, уже застраховавшим свои посевы, следить за состоянием своих хозяйств и в случае наступления страхового случая своевременно обращаться в фонд.

Напомним, что в Азербайджане действующий при поддержке государства доступный механизм аграрного страхования покрывает посевные площади от множества рисков, в том числе от заморозков (мороза) и выпадения снега сверх нормы.

Ущерб, причиненный сельскохозяйственным угодьям в результате таких событий, компенсируется Аграрным страховым фондом.

Выплаты фермерам по риску заморозков уже начались и продолжают стремительно расти. Так, на сегодняшний день Аграрным страховым фондом по случаям заморозков (мороза) произведены страховые выплаты на сумму 915 тысяч манатов.

Страховые выплаты были осуществлены по таким культурам, как миндаль, персик, нектарин, лимон, мандарин, апельсин, абрикос, слива и черешня.

В связи с высоким интересом к страхованию от риска заморозков объемы страховых выплат ежегодно значительно увеличиваются. Если в 2023 году по риску заморозков было выплачено всего 5 тысяч манатов, то в 2024 году сумма страховых выплат составила 130 тысяч манатов, а в 2025 году выросла до 780 тысяч манатов.

Отметим, что в настоящее время Аграрный страховой фонд страхует 41 вид сельскохозяйственных культур и продукции растениеводства, а также животноводческие и аквакультурные (рыбоводческие) хозяйства.

Аграрный страховой фонд обеспечивает страхование фруктовых садов и урожая от таких рисков, как град, штормы и ураганы, селевые потоки и подтопления, снегопады сверх нормы, потеря качества из-за града, заморозки, нападения диких животных, действия третьих лиц и другие риски. При этом 50 % страхового взноса за фермера оплачивает государство.