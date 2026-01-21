Новшество в зарплатах госслужащих

В правительстве ведется работа, связанная с Единой тарифной сеткой оплаты труда работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

"После утверждения новой версии Единой тарифной сетки оплаты труда работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, мы сможем рассмотреть этот вопрос, о котором вы говорите", - отметил председатель комитета в ответ на выступление депутата Вугара Байрамова.

Для справки отметим, что член комитета Вугар Байрамов предложил отдельно определять минимальную заработную плату для некоторых секторов.

Отметим также, что постановлением Кабинета Министров от 26 декабря 2024 года Единая тарифная сетка оплаты труда работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, была утверждена в следующем виде: