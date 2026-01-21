Зимние пейзажи Хоровлу

Жители освобожденного от оккупации села Хоровлу Джебраильского района спустя годы ощутили радость первого снега в родных краях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, снежная погода, сохраняющаяся в регионе Восточного Зангезура, сотворила прекрасную панораму в селе Хоровлу.

Отметим, что общая площадь села, восстановленного Азербайджанским государством, составляет 248 га. На первом этапе на площади в 94 га были построены 334 частных дома, которые имеют 2-, 3-, 4- и 5 комнат и обеспечены современной коммуникационной сетью - водоснабжением, электричеством, газом, солнечными батареями, высокоскоростным интернетом. Дороги внутри села асфальтированы. Построены школьное здание на 624 ученических места, ясли-детский сад на 220 мест, двухэтажное административное здание, рыночный комплекс, многофункциональные предприятия общественного питания, медицинский пункт и спортивно-оздоровительный центр. В селе были восстановлены исторические кяхризы "Аскер", "Шыгы", "Орта", "Гюльгасым" и "Халифа", разрушенные во время оккупации. В селе Хоровлу, на территории площадью в 4,4 га, также был построен парковый комплекс. От Площади флага до рыночного комплекса проложены пешеходные дорожки. На зеленой зоне площадью в 3,1 га высажены оливковые деревья, платаны и эльдарские сосны.