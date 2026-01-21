Азербайджан нарастил международные грузоперевозки автотранспортом

В 2025 году из Азербайджана автомобильным транспортом было перевезено международных грузов на сумму 13,845 млрд долларов США общей массой 6,373 млн тонн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитете, это на 10,7% больше по стоимости и на 7,7% больше по объему, чем в 2024 году.

За отчетный период экспорт грузов из Азербайджана составил 2,52 млрд долларов США (2,708 млн тонн) - рост на 19,9% по стоимости и 16,6% по объему. Импорт грузов в страну достиг 3,664 млн тонн на 11,325 млрд долларов США, что на 6,9% дороже и на 1,6% больше по объему, чем годом ранее.

Всего в 2025 году автомобильным транспортом в Азербайджане перевезено грузов на 49,423 млрд долларов США общей массой 58,338 млн тонн. Экспорт составил 25,043 млрд долларов США (47,595 млн тонн) - по сравнению с 2024 годом стоимость снизилась на 0,9%, а объем - на 5,7%.