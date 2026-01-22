https://news.day.az/world/1811122.html США намерены сместить правительство Кубы Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года. Как передает АПА, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
США намерены сместить правительство Кубы
Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что поиск людей в правительстве Кубы начался после воодушевления свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Администрация президента США оценивает экономику Кубы как "близкую к краху", а правительство страны никогда не было "таким хрупким" после потери жизненно важного союзника в лице Мадуро, утверждают источники.
