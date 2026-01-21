Xiaomi представила металлическую колонку Sound 2 Pro

Компания Xiaomi представила беспроводную колонку Sound 2 Pro с металлическим корпусом и компактным форм-фактором, которая позиционируется ниже флагманской модели Sound 2 Max. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Xiaomi Sound 2 Pro оснащена двухполосной акустической системой с раздельными динамиками для средних и высоких частот. Конфигурация включает 40-ваттный СЧ-динамик и 20-ваттный твитер, обеспечивая суммарную выходную мощность 60 Вт с акцентом на сбалансированное звучание с выраженными басами.

Колонка поддерживает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также оснащена разъемами RCA и USB-C для подключения аналоговых и цифровых источников. Возможна синхронная работа с четырьмя устройствами одновременно. Также устройство поддерживает интеграцию в экосистему умного дома Xiaomi HyperOS.

На китайском рынке Xiaomi Sound 2 Pro предлагается за 1399 юаней. На данный момент устройство доступно только на внутреннем рынке, и нет никаких подтверждений его выхода на международный рынок.