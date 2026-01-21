Трамп захотел решительных военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает военные варианты действий против Ирана и запросил подобные предложения у помощников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"После отказа от ударов по Ирану на прошлой неделе президент Трамп по-прежнему настаивает на том, чтобы его помощники предложили, как он выразился, "решительные" военные варианты действий", - утверждается в публикации.

Согласно источникам, формулировка Трампа побудила его помощников в Пентагоне и Белом доме разработать ряд вариантов, в том числе направленных на смену власти в Иране. Существуют также и более "скромные" предложения, предполагающие точечные удары по объектам Корпуса стражей исламской революции.

По данным издания, на этом фоне США направляют на Ближний Восток авианосец и истребители F-15E, которые могут стать началом более масштабного наращивания военной мощи.