Бессент объяснил необходимость присоединения Гренландии к США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты хотят получить контроль над Гренландией, чтобы избежать повторения ситуации с американо-британской военной базой Диего-Гарсия в архипелаге Чагос, который Великобритания передает Маврикию, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я думаю, мы все видели, что стало с базой, которую мы совместно с Великобританией эксплуатируем на протяжении многих лет", - сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что Великобритания передает остров Маврикию, и выразил понимание позиции президента, который, по его словам, не хочет повторения ситуации, аналогичной той, что происходит с Диего-Гарсией, говоря о Гренландии.