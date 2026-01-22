Азербайджан и BlackRock: Баку выбрал правильных партнеров

Автор: Лейла Таривердиева

20 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором одной из ведущих мировых компаний по управлению активами - BlackRock Ларри Финком и основателем, председателем и главным исполнительным директором входящей в ее состав компании Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси.

Были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) и BlackRock, а также потенциальные возможности инвестирования в инфраструктурный сектор нашей страны.

В ходе встречи в Давосе был подписан протокол о намерениях по долгосрочному сотрудничеству между ГНФАР, BlackRock и Global Infrastructure Partners. Сообщается, что документ предусматривает продолжение сотрудничества в долгосрочной стратегической перспективе, а также изучение потенциальных инвестиционных возможностей в Азербайджане в рамках международной платформы инвестиций в инфраструктуру. Согласно протоколу о намерениях, планируется рассмотреть возможности вложения в течение трех-четырех лет до 1,5 млрд. долларов США в управляемые GIP инфраструктурные фонды ГНФАР, а также совместные инвестиционные возможности. В частности, в сфере дата-центров и инфраструктуры, обслуживающих региональные потребности в облачных технологиях и ИИ в Азербайджане. Кроме того, будут изучены перспективы партнерства в области аэропортовой инфраструктуры с учетом операционного и управленческого опыта Global Infrastructure Partners.

Подписанный документ послужит укреплению позиций ГНФАР в глобальной инвестиционной экосистеме.

Подписание протокола о намерениях между ГНФАР и BlackRock привлекло к себе внимание. Американская BlackRock - это не просто один из партнеров, это одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. По последним данным, опубликованным Bloomberg, BlackRock Inc. продолжает демонстрировать феноменальный рост. По итогам четвертого квартала 2025 года компания привлекла от клиентов рекордные 342 млрд. долларов, благодаря чему общий объем активов под ее управлением достиг рекордной отметки в 14 трлн. долларов. В состав BlackRock входят, прежде всего, огромные портфели акций технологических гигантов, таких, как Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, а также другие крупные компании. При этом сама BlackRock владеет долями во множестве фондов, инфраструктурных и IT-активах, включая EPAM, CyrusOne, Vantage Towers, имеет значительные доли в State Street, Mondelez, Coca-Cola. И так далее. Масштабы компании, думается, ясны.

Global Infrastructure Partners была создана в 2006 году и 2024 году приобретена BlackRock. В настоящее время GIP управляет активами в размере 189 млрд. долларов.

Сотрудничество Госнефтефонда и BlackRock - это важный шаг с точки зрения экономики и стратегического развития Азербайджана. Это стратегический шаг Баку с очень широкими перспективами. Он дает стране доступ к крупнейшим глобальным финансовым рынкам и инвестиционным площадкам, куда ГНФАР в одиночку было бы выйти сложнее.

Далее Азербайджан получает возможность участия в масштабных инфраструктурных проектах, приносящих долгосрочные доходы. У сторон уже есть пример сотрудничества в этой сфере. В декабре прошлого года, принимая в Баку главу Global Infrastructure Partners, Президент Ильхам Алиев отметил, что примерами успешного сотрудничества является осуществленное ГНФАР совместно с компанией инвестирование в оператора высокоскоростной железной дороги Italo и лондонский аэропорт Гатвик.

Гатвик является вторым по загруженности аэропортом Великобритании, который ежегодно обслуживает более 40 миллионов пассажиров. В 2024 году он занял 10-е место среди самых загруженных аэропортов Европы по общему пассажиропотока. В октябре 2025 года Госнефтефонд Азербайджана и Global Infrastructure Partners заключили партнерское соглашение с целью инвестирования 50 млн. фунтов стерлингов в аэропорт Гатвик в Лондоне. В пресс-релизе ГНФАР отмечалось, что эта сделка является одной из крупнейших инфраструктурных сделок, заключенных фондом на европейском рынке. Эта инвестиция, отметили в ГНФАР, отражает стратегическую цель азербайджанского фонда по созданию долгосрочной стоимости и дальнейшей диверсификации своего портфеля путем инвестирования в устойчивые инфраструктурные активы на развитых рынках.

Что касается второго проекта, то в феврале прошлого года ГНФАР, присоединившись к GIP, инвестировал 34,5 млн. евро в компанию Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo) - ведущего оператора высокоскоростных железных дорог Италии. Сообщается, что Italo демонстрирует высокие операционные показатели и обладает значительным потенциалом роста на фоне растущего спроса на устойчивые решения в области мобильности. Эти инвестиции имеют стратегическое значение с точки зрения диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР за счет вложений в устойчивые инфраструктурные активы в качестве долгосрочного инвестора, отмечали в фонде.

Подчеркнем, что азербайджанская сторона вложилась в очень выгодный и обладающий потенциалом развития проект. Italo осуществляет перевозки по маршрутам, охватывающим 54 города Италии, включая транспортный коридор Милан-Рим.

Учитывая, что Госнефтефонд Азербайджана на сегодня инвестирует не только в нефтегазовую отрасль, но также в инфраструктуру, транспорт, цифровую сферу и ВИЭ, партнерство с BlackRock позволяет диверсифицировать активы ГНФАР по новым направлениям и географиям без серьезной зависимости от цен на нефть. Кроме того, для азербайджанской стороны важны опыт американского гиганта и беспримерные познания в сфере управления крупными активами, рисков и так далее.

Ну, и, конечно, нельзя не сказать о престижности партнерства в BlackRock. Это партнерство формирует определенные подходы к Азербайджану на мировом финансовом рынке. Думается, после подписания протокола в Давосе, внимание на Азербайджан обратят и другие инвестиционные компании.

На декабрьской встрече с азербайджанским лидером Адебайо Огунлеси заявил, что GIP заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном. Огунлеси отметил, что GIP обладает опытом в оптимизации функционирования аэропортов, логистики и транспортных коридоров, в области энергетики, в том числе возобновляемой энергетики. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в области энергетического перехода, транспорта и цифровой инфраструктуры.

Отношения между Азербайджаном и Black Rock начались не сегодня. В январе 2018 года в рамках Давосского форума Президент Ильхам Алиев провел встречу с учредителем, председателем наблюдательного совета и исполнительным директором Black Rock Ларри Финком. На той встрече господин Финк сказал, что в мире с интересом наблюдают за развитием ненефтяного сектора в Азербайджане и осуществляемыми в этой области реформами. "Я надеюсь, что в ближайшие годы Азербайджан будет выступать не только в качестве инвестора компании Black Rock, но и объекта вложения ее инвестиций", - сказал глава американской компании.

Это партнерство вызывало не только приветствия, но и критику со стороны определенных кругов. Из-за пределов нашей страны сотрудничество с BlackRock называли "не просто инфраструктурными проектами, а рычагами влияния, стратегически приуроченными к западному развороту Азербайджана", заявляли, что "Азербайджан превращается в базу для западной энергетической и логистической экспансии по Евразии", что "Госнефтефонд поработил себя", что страна "превращается из партнера России в потенциальный форпост НАТО", и так далее.

В ответ на это можно сказать следующее: Азербайджан делает то, что отвечает его национальным интересам. И будет продолжать действовать в том же духе, не заморачиваясь на чужом мнении по поводу предпринимаемых им шагов.

Сегодня глава BlackRock Ларри Финк возглавляет Всемирный экономический форум, став "мэром Давоса" и заменив на этом посту ушедшего в 2025 году в отставку Клауса Шваба. На открытии ВЭФ-2026 он назвал главной задачей Давосского форума экспансию благосостояния.

"Экспансия благосостояния" - это та цель, которую преследует, участвуя уже тридцать лет в работе Давосского форума, Азербайджан. Впервые наша страна была представлена на ВЭФ в 1995 году, когда состоялось специальное заседание, посвященное Азербайджану, и общенациональный лидер Гейдар Алиев рассказывал о потенциале республики. Президент Ильхам Алиев впервые принял участие в форуме в Давосе в 2007 году.

Для Азербайджана ВЭФ - это открытие новых горизонтов в контексте развития страны и, как следствие, повышения благосостояния ее народа. Участие Азербайджана в форумах в Давосе - это не формальность, а осознанный и востребованный вклад в формирование глобальной повестки. Стране есть, что предложить миру, и мир это хорошо понимает.