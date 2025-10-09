SOFAZ инвестировал в один из ключевых транспортных узлов Европы

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) инвестировал 50 миллионов фунтов стерлингов в аэропорт Гатвик в Лондоне в рамках партнерства с инвестиционной компанией Global Infrastructure Partners (GIP), входящей в состав BlackRock и базирующейся в США, сообщает Day.Az со ссылкой на ГНФАР.

Отмечается, что эта инвестиция является одной из наиболее значимых инфраструктурных сделок Фонда на европейском рынке, подтверждает его долгосрочное участие в глобальных инфраструктурных проектах и приверженность принципам устойчивого развития.

"Аэропорт Гатвик, являющийся вторым по загруженности аэропортом Великобритании, ежегодно обслуживает свыше 40 миллиона пассажиров и по итогам 2024 года вошёл в десятку самых загруженных аэропортов Европы.

Многие годы Гатвик считался самым загруженным аэропортом Европы с одной ВПП. После утверждения британским правительством проекта Northern Runway (Северная взлётно-посадочная полоса) аэропорт вступил в фазу масштабного расширения. Согласно прогнозам, к концу 2030-х годов его пассажиропоток достигнет около 75 миллиона человек в год.

Как один из ключевых транспортных узлов Великобритании, аэропорт Гатвик обеспечивает более 23 тысяч рабочих мест и ежегодно вносит миллиарды фунтов стерлингов в экономику страны.

В 2019 году компания VINCI Airports приобрела 50,01% акций аэропорта Гатвик у GIP. Оставшаяся доля продолжает совместно управляться GIP, SOFAZ и другими международными институциональными инвесторами", - говорится в информации.

Согласно информации, эта инвестиция имеет стратегическое значение для диверсификации инвестиционного портфеля SOFAZ за счёт вложений в устойчивые инфраструктурные активы, соответствующие долгосрочной инвестиционной стратегии Фонда.

Исполнительный директор SOFAZ Исрафил Мамедов отметил: "Этот важный инвестиционный проект является ярким примером нашей стратегии, основанной на сотрудничестве с ведущими мировыми партнёрами в сфере активов, обладающих устойчивой ценностью и стратегическим значением. Аэропорт Гатвик - не только один из ключевых транспортных узлов Европы, но и надёжный, перспективный актив, отражающий глобальный и долгосрочный подход Фонда к инвестициям".

Основатель, председатель и главный исполнительный директор GIP Адебайо Огунлеси заявил: "Мы рады продолжить наше партнёрство с Государственным нефтяным фондом Азербайджана в таком значимом активе, как аэропорт Гатвик. Этот аэропорт представляет собой высококачественный инфраструктурный проект, обеспечивающий долгосрочную ценность и устойчивое развитие как для инвесторов, так и для общества".

