Азербайджан обеспечил транзит более 18 тыс. тонн зерна в Армению
Более 18 тыс. тонн зерна было перевезено из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана по железной дороге.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азербайджанских железных дорогах" в ответ на запрос Milli.Az.
Как отмечается, железнодорожные грузоперевозки в соседнюю страну продолжаются после снятия ограничений, действовавших со времени оккупации, в соответствии с решением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Напомним, что транзитные перевозки зерна из России в Армению через территорию Азербайджана начались 9 ноября 2025 года.
