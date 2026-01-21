Азербайджан обеспечил транзит более 18 тыс. тонн зерна в Армению

Более 18 тыс. тонн зерна было перевезено из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана по железной дороге.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азербайджанских железных дорогах" в ответ на запрос Milli.Az.

Как отмечается, железнодорожные грузоперевозки в соседнюю страну продолжаются после снятия ограничений, действовавших со времени оккупации, в соответствии с решением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, что транзитные перевозки зерна из России в Армению через территорию Азербайджана начались 9 ноября 2025 года.