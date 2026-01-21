В Баку на проспекте Зии Буньядова горит объект - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13:13
Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром, произошедшим на объекте, расположенном в Наримановском районе города Баку на проспекте Зии Буниятова.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
Несмотря на то, что ветреная погода осложняет работы по тушению пожара, по всему периметру территории осуществляется активное вмешательство для его ликвидации.
Для тушения пожара на место привлечено достаточное количество техники и личного состава МЧС.
12:44
Благодаря оперативным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, удалось предотвратить распространение пожара на объекте, расположенном в Наримановском районе города Баку на проспекте Зии Буниятова.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
В настоящее время мероприятия по ликвидации пожара продолжаются.
12:23
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе столицы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
В то же время, в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел сообщили, что в Наримановском районе из-за пожара в одном из объектов, расположенном вблизи проспекта Зии Буниятова, возникла пробка в направлении станций метро "20 Января" и "Кёроглу".
В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для устранения затора и регулирования движения.
