В Баку на проспекте Зии Буньядова горит объект

13:13

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром, произошедшим на объекте, расположенном в Наримановском районе города Баку на проспекте Зии Буниятова.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

Несмотря на то, что ветреная погода осложняет работы по тушению пожара, по всему периметру территории осуществляется активное вмешательство для его ликвидации.

Для тушения пожара на место привлечено достаточное количество техники и личного состава МЧС.

12:44

Благодаря оперативным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, удалось предотвратить распространение пожара на объекте, расположенном в Наримановском районе города Баку на проспекте Зии Буниятова.

В настоящее время мероприятия по ликвидации пожара продолжаются.

12:23

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе столицы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

В то же время, в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел сообщили, что в Наримановском районе из-за пожара в одном из объектов, расположенном вблизи проспекта Зии Буниятова, возникла пробка в направлении станций метро "20 Января" и "Кёроглу".

В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для устранения затора и регулирования движения.