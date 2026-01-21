Токаев посетит Швейцарию по приглашению Трампа

22 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в Давос.

Как передает Day.Az, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Визит состоится по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В рамках поездки глава государства примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира.

Ожидается, что мероприятие станет одним из ключевых международных событий, посвященных вопросам глобальной безопасности и политического урегулирования.