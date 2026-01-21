https://news.day.az/world/1810875.html Токаев посетит Швейцарию по приглашению Трампа 22 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в Давос. Как передает Day.Az, об этом сообщают казахстанские СМИ. Визит состоится по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В рамках поездки глава государства примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира.
22 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в Давос.
Как передает Day.Az, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Визит состоится по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В рамках поездки глава государства примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира.
Ожидается, что мероприятие станет одним из ключевых международных событий, посвященных вопросам глобальной безопасности и политического урегулирования.
