"Карван-Евлах" расстался с тремя футболистами Футбольный клуб "Карван-Евлах" прекратил сотрудничество с тремя игроками. Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, по взаимному согласию сторон были расторгнуты контракты с Никой Чачашвили, Габилом Ализаде и португальским футболистом Витором Уго.
