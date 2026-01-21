"Карван-Евлах" расстался с тремя футболистами

Футбольный клуб "Карван-Евлах" прекратил сотрудничество с тремя игроками.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, по взаимному согласию сторон были расторгнуты контракты с Никой Чачашвили, Габилом Ализаде и португальским футболистом Витором Уго.