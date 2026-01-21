Трамп оценил вероятность третьей мировой войны

Третьей мировой войны из-за украинского конфликта не будет, а урегулирование может состояться в кратчайшие сроки. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американский лидер выразил уверенность, что ситуация достигла точки, когда стороны могут заключить сделку.

"Я убежден, что украинское урегулирование состоится в разумно короткий срок", - сказал Трамп.