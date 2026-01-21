https://news.day.az/world/1811085.html Трамп оценил вероятность третьей мировой войны Третьей мировой войны из-за украинского конфликта не будет, а урегулирование может состояться в кратчайшие сроки. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп оценил вероятность третьей мировой войны
Третьей мировой войны из-за украинского конфликта не будет, а урегулирование может состояться в кратчайшие сроки. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Американский лидер выразил уверенность, что ситуация достигла точки, когда стороны могут заключить сделку.
"Я убежден, что украинское урегулирование состоится в разумно короткий срок", - сказал Трамп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре