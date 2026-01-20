https://news.day.az/society/1810793.html Бакинский поселок замело снегом - ВИДЕО Бакинский поселок Йени Гюнашли замело снегом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
