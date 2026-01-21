https://news.day.az/world/1811057.html Трамп готов начать переговоры по приобретению Гренландии Я намерен инициировать немедленные переговоры по вопросу приобретения Гренландии Соединенными Штатами. Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп готов начать переговоры по приобретению Гренландии
Я намерен инициировать немедленные переговоры по вопросу приобретения Гренландии Соединенными Штатами.
Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, подобные шаги соответствуют исторической практике, поскольку США, как и многие европейские страны, в прошлом приобретали новые территории.
Трамп также подчеркнул, что возможная сделка не станет угрозой для НАТО.
"Напротив, это значительно укрепит безопасность всего альянса", - отметил он.
