В Европе допустили передачу Гренландии США

Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию во главе с Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Многие согласны с тем, что миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, закончился и что захват земель Трампом изменит глобальную политику (...) Европейские лидеры могут согласиться отдать Гренландию в очередной попытке задобрить Белый дом", - выразил свои опасения неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Агентство также сообщает, что на встрече министров финансов европейских стран в Брюсселе чиновники были "шокированы потерей поддержки и дружбы" со стороны Вашингтона и тем, как быстро это переросло во враждебность. Некоторые из них заявили, что не знают, как реагировать на "постоянно меняющийся шквал угроз и требований со стороны США, которые не имеют никакого логического обоснования".