Азербайджан и Катар обсудили вопросы военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев в рамках визита в Катар провел встречи с заместителем премьер-министра Государства Катар и государственным министром по делам обороны Его Высочеством шейхом Саудом бин Абдулрахманом бин Хасаном Аль Тани, а также с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Катара генерал-лейтенантом Джасимом бин Мухаммедом Аль Маннаи.

"На встречах, в которых также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Государстве Катар Адыш Мамедов, было подчеркнуто, что выставка DIMDEX 2026 представляет важное значение с точки зрения расширения оборонительных способностей стран с моря.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии военных связей и обсудили перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в военной и военно-технической областях, отметив важность проведения совместных военных учений, а также провели широкий обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в инофрмации ведомства.