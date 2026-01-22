https://news.day.az/world/1811115.html Трамп заявил о возможности новой военной операции США против Ирана США готовы вновь применить военную силу против Ирана в случае продолжения ядерных разработок Тегераном. Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. "Атака [США] в Иране... Это произойдет вновь, если они будут заниматься этим. Они должны прекратить ядерные [разработки].
Трамп заявил о возможности новой военной операции США против Ирана
США готовы вновь применить военную силу против Ирана в случае продолжения ядерных разработок Тегераном.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.
"Атака [США] в Иране... Это произойдет вновь, если они будут заниматься этим. Они должны прекратить ядерные [разработки]. Они продолжают экспериментировать с ядерными [программами]", - подчеркнул американский лидер.
