Трамп заявил о возможности новой военной операции США против Ирана

США готовы вновь применить военную силу против Ирана в случае продолжения ядерных разработок Тегераном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

"Атака [США] в Иране... Это произойдет вновь, если они будут заниматься этим. Они должны прекратить ядерные [разработки]. Они продолжают экспериментировать с ядерными [программами]", - подчеркнул американский лидер.