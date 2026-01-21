Лига чемпионов: "Айнтрахт" сравнял счет в матче с "Карабахом"

В матче "Карабах" - "Айнтрахт" сравнялся счет.

Как передает Day.Az, на 10-й минуте гол забил Джан Узун. 

Cчет в матче стал равным - 1:1.

21:52

Агдамский "Карабах" открыл счет в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта".

Как передает Day.Az, уже на четвертой минуте Камило Дуран отправил мяч в ворота соперника, отличившись в дебюте встречи.

21:45

Стартовал матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Карабах" (Агдам) и "Айнтрахт" (Франкфурт).

Как передает Day.Az, матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а обслуживает его швейцарский арбитр Сандро Шерер.

Новость обновляется