Лига чемпионов: "Айнтрахт" сравнял счет в матче с "Карабахом"

В матче "Карабах" - "Айнтрахт" сравнялся счет.
Как передает Day.Az, на 10-й минуте гол забил Джан Узун.
Cчет в матче стал равным - 1:1.
21:52
Агдамский "Карабах" открыл счет в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против немецкого "Айнтрахта".
Как передает Day.Az, уже на четвертой минуте Камило Дуран отправил мяч в ворота соперника, отличившись в дебюте встречи.
21:45
Стартовал матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Карабах" (Агдам) и "Айнтрахт" (Франкфурт).
Как передает Day.Az, матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а обслуживает его швейцарский арбитр Сандро Шерер.
