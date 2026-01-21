Продукция SOCAR Carbamide может появиться на американском рынке

Завод SOCAR Carbamide на 100% обеспечивает внутренний спрос на удобрения, и Азербайджан превратился в важного экспортера в этой сфере.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор завода Кутай Дурна на мероприятии, посвященном принятию предприятия в престижную сеть Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума и реализуемым на заводе проектам.

"Мы осуществляем экспорт производимых на заводе удобрений в Украину, Румынию, Болгарию, Турцию и Канаду. Если не будет логистических трудностей, мы сможем отправлять нашу продукцию и в США. Наш завод производит качественную продукцию, производственная мощность завода составляет 650 тысяч тонн в год. Более 95% наших клиентов - представители сферы сельского хозяйства, так как карбамид применяется в качестве удобрения", - сказал он.

Отметим, что в результате системной трансформации и инновационной деятельности, проводимой на протяжении последних трех лет, завод SOCAR Carbamide был выделен среди крупнейших мировых предприятий и изначально включен в число финалистов в 2025 году. После этого эксперты Всемирного экономического форума провели оценку на месте, в результате чего завод был принят в Global Lighthouse Network, а также удостоен Digital Lighthouse Award.

Ранее Digital Lighthouse Award получали SOCAR Petkim и НПЗ SOCAR STAR. В то же время SOCAR Carbamide стал первым предприятием, действующим в Азербайджане, которое достигло этого признания, а также первым в мире заводом по производству удобрений, удостоенным этой награды.