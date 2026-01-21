Финляндия примет участие в военных учениях НАТО

Военные Финляндии примут участие в крупных учениях НАТО в марте этого года. Об этом заявил бригадный генерал Ману Туоминен в интервью Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, для финского государства крайне важно, чтобы запланированные альянсом совместные учения проводились непосредственно на финской территории.

С 12 января вертолеты финского егерского полка "Утти" проводят тренировки на юге Финляндии, на границе с Россией. Тренировочные полеты вертолетов NH90 и MD500 прошли в области Кюменлааксо.

В ноябре 2025 года на севере Финляндии, в ста километрах от границы России, прошли артиллерийские учения под названием Northern Spike 225 с участием более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Целью учений была отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы.