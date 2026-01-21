Тяжелое ДТП в Баку,

В Наримановском районе Баку на перекрестке улиц Ахмеда Раджабли и Фатали хана Хойского произошла дорожная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения мотоцикла с автомобилем марки "Renault" водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу сотрудниками скорой помощи.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции.

По факту происшествия ведется расследование.