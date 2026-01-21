https://news.day.az/society/1811104.html Тяжелое ДТП в Баку, водитель госпитализирован - ФОТО В Наримановском районе Баку на перекрестке улиц Ахмеда Раджабли и Фатали хана Хойского произошла дорожная авария.
В Наримановском районе Баку на перекрестке улиц Ахмеда Раджабли и Фатали хана Хойского произошла дорожная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения мотоцикла с автомобилем марки "Renault" водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу сотрудниками скорой помощи.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции.
По факту происшествия ведется расследование.
