Открыта первая комета 2026 года

Международный астрономический союз сообщил об обнаружении первой кометы 2026 года, она получила название C/2026 A1 (MAPS).

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, небесное тело было обнаружено в рамках обзорной программы MAPS. На данный момент C/2026 A1 (MAPS) находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли и около 300 миллионов километров от Солнца.

Однако наблюдать за C/2026 A1 (MAPS) получится недолго. Расчеты орбиты показали, что C/2026 A1 движется по траектории камикадзе: 4 апреля 2026 года она врежется в Солнце и прекратит свое существование. Жить ей осталось всего 73 дня.

Ученые предполагают, что новая комета - это один из фрагментов Великой кометы 1106 года. Другим известным осколком этого древнего гиганта считается Большая комета 1843 года.