Азербайджан согласился стать государством-учредителем «Совета мира»

16 января Президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием "Совет мира" и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации. Азербайджан принял данное приглашение и довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета Мира.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел, передает Day.Az.

Отмечается, что официальное письмо-подтверждение о членстве нашей страны в Совете мира будет направлено США, после чего в рамках предусмотренных процедур будут предприняты соответствующие шаги.

"Азербайджан, как и всегда, готов вносить активный вклад в международное сотрудничество, мир и стабильность", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что заявленная цель Совета мира - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов. Организация Объединенных Наций одобрила это в ноябре 2025 года резолюцией 2803.

16 января этого года в Белом доме объявили, что Совету мира будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств.