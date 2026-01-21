https://news.day.az/officialchronicle/1810897.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с "Премией Заида за человеческое братство" - ФОТО 9 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдельсалама, а также членов жюри "Премии Заида за человеческое братство" - бывшего председателя Европейского совета Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Мусу Факи.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с "Премией Заида за человеческое братство" - ФОТО
9 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдельсалама, а также членов жюри "Премии Заида за человеческое братство" - бывшего председателя Европейского совета Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Мусу Факи.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре