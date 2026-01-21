Президент Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с "Премией Заида за человеческое братство"

9 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдельсалама, а также членов жюри "Премии Заида за человеческое братство" - бывшего председателя Европейского совета Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Мусу Факи.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

