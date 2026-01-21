Трамп заявил о разрушительных последствиях миграции для мира

Мир сталкивается с разрушительными последствиями неправильной миграционной и экономической политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января, его выступление транслировал телеканал NBC News.

"Вместо того, чтобы делать страны богатыми, могущественными и сильными, идет создание рекордных бюджетных и торговых дефицитов, а также увеличение суверенного долга, вызванного крупнейшей в истории человечества волной массовой миграции. Мы никогда не видели ничего подобного", - подчеркнул Трамп.

По его словам, мир буквально разрушается на глазах, однако мировые лидеры не понимают происходящего.