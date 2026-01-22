Кто покупает азербайджанскую нефть - Cписок крупнейших импортеров
В январе-ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 23,4 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму более 12,1 млрд долларов США.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в стоимостном выражении сократился на 2,3 млрд долларов США, или 16,2%, тогда как в физическом выражении вырос на 215 тыс. тонн, или 0,9%.
По итогам января-ноября крупнейшим импортером азербайджанской нефти стала Италия. Далее следуют Чехия и Хорватия.
В таблице ниже представлен топ-10 стран - крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-ноябре 2025 года.
|
Страна
|
Объем импорта (тонн)
|
Стоимость импорта (доллары США)
|
Италия
|
13 111 475,61
|
6 727 698 250
|
Чехия
|
1 405 059,25
|
742 159 080
|
Хорватия
|
1 255 021,16
|
666 587 010
|
Румыния
|
1 122 055,58
|
598 454 150
|
Германия
|
956 716,48
|
502 018 650
|
Португалия
|
803 374,35
|
430 730 820
|
Греция
|
702 354,87
|
367 729 040
|
Великобритания
|
648 255,19
|
336 954 560
|
Ирландия
|
577 056,93
|
289 696 230
|
Тунис
|
432 028,56
|
227 895 520
Отметим, что экспорт азербайджанской нефти в соседние страны и на мировые рынки осуществляется по трем трубопроводам - Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В настоящее время транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре