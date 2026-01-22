Кто покупает азербайджанскую нефть

В январе-ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 23,4 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму более 12,1 млрд долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в стоимостном выражении сократился на 2,3 млрд долларов США, или 16,2%, тогда как в физическом выражении вырос на 215 тыс. тонн, или 0,9%.

По итогам января-ноября крупнейшим импортером азербайджанской нефти стала Италия. Далее следуют Чехия и Хорватия.

В таблице ниже представлен топ-10 стран - крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-ноябре 2025 года.

Страна Объем импорта (тонн) Стоимость импорта (доллары США) Италия 13 111 475,61 6 727 698 250 Чехия 1 405 059,25 742 159 080 Хорватия 1 255 021,16 666 587 010 Румыния 1 122 055,58 598 454 150 Германия 956 716,48 502 018 650 Португалия 803 374,35 430 730 820 Греция 702 354,87 367 729 040 Великобритания 648 255,19 336 954 560 Ирландия 577 056,93 289 696 230 Тунис 432 028,56 227 895 520

Отметим, что экспорт азербайджанской нефти в соседние страны и на мировые рынки осуществляется по трем трубопроводам - Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В настоящее время транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.