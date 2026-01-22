Трамп принял просьбу Си Цзиньпина

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не использовать термин "китайский вирус" в отношении COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил американский президент, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

"Раньше я называл это [коронавирус] "китайским вирусом", но он [Си Цзиньпин] сказал: "Как вы думаете, вы могли бы использовать другое название?" И я решил так и сделать, потому что зачем нам из-за этого создавать проблемы", - отметил Трамп.

Во время своей речи в Давосе американский лидер также отметил, что у него сложились замечательные отношения с лидерами России и Китая - Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Он охарактеризовал председателя КНР как "невероятного человека".