Трамп заявил о поддержке США развития ядерной энергетики

США поддерживают развитие мировой ядерной энергетики, заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает в среду Day.Az.

"Я подписал указ, который одобряет строительство множества новых ядерных реакторов. Мы активно развиваем ядерную энергетику. Раньше я не был ее большим поклонником из-за рисков и опасностей, но прогресс, которого достигли в этой области, просто невероятен, а достижения в сфере безопасности впечатляют. Мы полностью поддерживаем мир ядерной энергетики. И теперь это можно делать по приемлемым ценам и очень безопасно", - отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что США значительно лидируют в мире по развитию искусственного интеллекта.

"Я позволил крупным компаниям, строящим огромные здания, создавать собственные электростанции. В сумме они производят больше электроэнергии, чем любая страна в мире", - добавил Трамп.