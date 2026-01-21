https://news.day.az/world/1810928.html Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы Суд первой инстанции приговорил бывшего премьер-министра Республики Корея Хан Док Су к 23 годам лишения свободы по делу о незаконном введении военного положения в 2024 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, трансляцию заседания вел телеканал YTN.
Суд первой инстанции приговорил бывшего премьер-министра Республики Корея Хан Док Су к 23 годам лишения свободы по делу о незаконном введении военного положения в 2024 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, трансляцию заседания вел телеканал YTN.
Хан Док Су был признан одним из ключевых участников мятежа и обвинен в содействии лидеру заговорщиков, под которым подразумевается бывший президент Юн Сок Ёль.
Прокуратура требовала для экс-премьера 15 лет тюрьмы, однако суд первой инстанции назначил ему более суровое наказание.
