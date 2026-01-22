Гороскоп на 22 января

Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня кто-то непременно попытается манипулировать Овном. При этом сделано это будет весьма изящно - Овен может даже не заметить, как окажется под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово "нет".

Телец

Сегодня весь день Тельцу будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Тельцу останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор сегодня не приветствуется.

Близнецы

Сегодня Близнецам непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что они не смогут удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно сегодня подобные инициативы Близнецов могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

Рак

Сегодня дела у Рака обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Рака проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!

Лев

Сегодня Лев может наглядно убедиться, что жизнь - это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Льва не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом сегодня шансов мало.

Дева

Сегодняшний день обещает щедро наполнить Деву позитивной, созидательной энергией! Ее чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Дева вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые ей решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Сегодня Дева способна убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ей зарплату.

Весы

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Весов достигнет апогея их избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Весы рискуют упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха сегодня прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Скорпион

Сегодня судьба готова предоставить Скорпиону едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Скорпион не сумел бы сегодня изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Скорпиону, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

Стрелец

Сегодня Стрелец может с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме сегодня обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Стрельца накопились какие-то проблемы, сегодня отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.

Козерог

Сегодня Козерогу захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день ему бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы - Козерог все равно сделает по-своему. Сам же Козерог при этом сегодня может быть на удивление щедр на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Козерог не настроен и любые разногласия готов спокойно пережить.

Водолей

Во всем, что касается денег и чувств, Водолей сегодня будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Водолея в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате - главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Рыбы

Сегодня Рыбы легко могут оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Рыбы, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Рыбы сегодня способны легко склонить на свою сторону.