ЕС проведет экстренный саммит по Гренландии

Лидеры Европейского союза соберутся на экстренный саммит в Брюсселе, посвященный ситуации вокруг Гренландии и отношениям с США.

Как сообщает Day.Az, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита и подчеркнул, что лидеры обсудят "полную и безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Дании и Гренландии".

Точная повестка встречи пока не раскрыта.

ЕС не объявил официальную программу встречи, которая пройдет в формате рабочего ужина и начнется после 18:00 по местному времени (21:00 по Баку).

Президент США Дональд Трамп, выступая в Давосе, заявил, что не планирует применять силу для контроля над Гренландией, а ранее объявленные пошлины против европейских стран, поддерживающих Гренландию, с 1 февраля вводиться не будут.