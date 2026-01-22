Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба "Карабах"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных медиа публикацией в связи с победой футбольного клуба "Карабах".

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Сердечно поздравляю футбольный клуб "Карабах" с блестящей победой над командой "Айнтрахт" в основном этапе Лиги чемпионов!

Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда арбитры, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить "Карабаху" путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем был назначен этот арбитр.

Справедливость и несгибаемый дух невозможно победить. Да здравствует "Карабах"!".