Азербайджан и Израиль расширяют экономическое сотрудничество

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат обсудили перспективы экономического сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в X написал министр М.Джаббаров.

"В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе под руководством Президента Ильхама Алиева состоялась встреча с министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом. Были рассмотрены актуальные вопросы, стоящие на повестке экономического сотрудничества между нашими странами. Были подчеркнуты перспективы взаимодействия в сферах торговли, промышленности, энергетики и бизнес-партнёрства", - говорится в публикации.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана в 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Израилем составил 78,04 миллиона долларов США.