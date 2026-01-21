Лига чемпионов: объявлены стартовые составы «Карабаха» и «Айнтрахта»
Объявлены стартовые составы на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Карабах" (Агдам) и "Айнтрахт" (Франкфурт).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА, команды выйдут на поле в матче, который начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, в следующих составах:
"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Абделла Зубир, Леандро Андраде, Камило Дуран, Монтьель, Марко Янкович.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
"Айнтрахт": Кауa Сантос, Теате, Коч, Кнауфф, Кристенсен, Ларссон, Доан, Броун, Коллинс, Джан Узун, Шкири.
Исполняющий обязанности главного тренера: Деннис Шмитт.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре