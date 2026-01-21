Произошел пожар в многоэтажке в Баку
В Баку в многоэтажном жилом доме на проспекте Гасан-бей Зардаби в Ясамальском районе произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщение о возгорании поступило на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По сигналу о пожаре к месту происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и служб специального спасения.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание на балконе общего коридора тринадцатого этажа было быстро локализовано и не успело распространиться на квартиры.
В результате пожара сгорело одно отопительное оборудование. Пострадавших нет.
Квартиры и сам дом остались защищенными от огня.
