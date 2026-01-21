https://news.day.az/world/1811046.html Трамп прибыл на форум в Давосе - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что самолет американского лидера сначала прибыл в Цюрих, откуда Трамп на вертолете долетел до места проведения форума.
Трамп прибыл на форум в Давосе - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что самолет американского лидера сначала прибыл в Цюрих, откуда Трамп на вертолете долетел до места проведения форума. Глава Белого дома, сойдя с трапа, в сопровождении охраны направился к автомобилю.
