Трамп прибыл на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что самолет американского лидера сначала прибыл в Цюрих, откуда Трамп на вертолете долетел до места проведения форума. Глава Белого дома, сойдя с трапа, в сопровождении охраны направился к автомобилю.