https://news.day.az/world/1811022.html Трамп прибыл в Швейцарию - ВИДЕО Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Швейцарии, где у него запланировано выступление на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает The Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Президент Трамп приземлился в Цюрихе перед своим выступлением на ВЭФ.
Трамп прибыл в Швейцарию - ВИДЕО
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Швейцарии, где у него запланировано выступление на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает The Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Президент Трамп приземлился в Цюрихе перед своим выступлением на ВЭФ. Ожидается, что Трамп прилетит в Давос на вертолете", - передает издание.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре