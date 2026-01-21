Трамп прибыл в Швейцарию

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Швейцарии, где у него запланировано выступление на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает The Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Президент Трамп приземлился в Цюрихе перед своим выступлением на ВЭФ. Ожидается, что Трамп прилетит в Давос на вертолете", - передает издание.