Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Brookfield Asset Management в Давосе

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management Коннором Тески.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с учетом глобальной инвестиционной деятельности Brookfield Asset Management, ориентированной на реальные активы, состоялся обмен мнениями по интересующим областям инвестиций в нашей стране и возможным проектам в рамках сотрудничества с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР).

В рамках встречи был подписан протокол о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству между ГНФАР и Brookfield Asset Management.

Документ предусматривает дальнейшее углубление на институциональном уровне существующих стратегических отношений, расширение доступа Фонда к авторитетным инвестиционным платформам в глобальном масштабе. Кроме того, планируется провести оценку возможностей инвестирования ГНФАР до 1,4 млрд долларов США в управляемые Brookfield фонды и совместные инвестиционные проекты в течение 3-4 лет.

В рамках сотрудничества предусмотрено изучение возможностей в ключевых сферах в Азербайджане, обладающих инвестиционным потенциалом, включая энергетический переход и хранение энергии, возобновляемую энергетику, цифровую инфраструктуру и другие области.