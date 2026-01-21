США заинтересованы в сильных союзниках

Вашингтон заинтересован в сильных союзниках, поэтому Европе следует менять свою политику.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Вопросы энергетики, торговли, иммиграции и экономического роста должны быть центральными для любого, кто заинтересован в сильном и едином Западе. Европе следует делать свое дело, им необходимо отказаться от культуры, которую они создали за последние 10 лет. То, что они делают с собой, это ужасно, они разрушают себя. Мы хотим сильных союзников, а не значительно ослабленных. Мы хотим, чтобы Европа была сильной", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.